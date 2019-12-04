2019-12-04T12:07:51+03:00
Общество

Крымские пограничники поймали иностранца, который хотел незаконно попасть на Украину

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Джанкой - один из самых популярных пунктов пропускаДжанкой - один из самых популярных пунктов пропускаФото: Михаил ПАТЛИС
Изменить размер текста:

На границе Крыма с Украиной задержали иностранца, который пытался покинуть полуостров в обход автомобильного пункта пропуска «Джанкой». Об этом сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Крыму.

Сотрудники Погрануправления заметили беглеца в темноте, мужчина стремился пересечь линию разграничения двух государств. Его задержали. Мужчина с паспортом одной из стран СНГ признался, что на Украину он хотел попасть к родственникам.

Раньше иностранца уже привлекали у административной ответственности. Также он – подследственный по уголовному делу за грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение или другое хранилище.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело за «покушение на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации» (часть 3 статьи 1 322 УК РФ).

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уникальный «Атлас пещер России» ждет второе издание
В Симферополе привлекут к ответственности нарушителей, вырубивших деревья в парке
В Джанкое возобновили движение общественного транспорта
Новых министров правительства Крыма Аксенов назначил «ВКонтакте»
Полиция устанавливает все больше камер наблюдения за нарушениями ПДД
В следующем году в Крым планируют привлечь 100 медиков по программе "Земский доктор"
В Крыму моряки-черноморцы отработали выход в море по боевой тревоге
В Симферополе снесут 33 гаража
В Симферополе 4 декабря частично отключат электричество
Погода в Крыму на 4 декабря: возможны дожди и тепло до +9
Дорогу на плато Ай-Петри очищают от снега
В Крыму Черноморский флот усилят 16 кораблями
На границе с Украиной задержали члена партии "Единая Россия" в Севастополе
В Крыму запустили движение над пещерой: Трасса Таврида стала комфортнее для путешествий