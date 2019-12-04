Крымские пограничники поймали иностранца, который хотел незаконно попасть на Украину

СЕГОДНЯ 11:55 2019-12-04T12:07:51+03:00

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На границе Крыма с Украиной задержали иностранца, который пытался покинуть полуостров в обход автомобильного пункта пропуска «Джанкой». Об этом сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Крыму.

Сотрудники Погрануправления заметили беглеца в темноте, мужчина стремился пересечь линию разграничения двух государств. Его задержали. Мужчина с паспортом одной из стран СНГ признался, что на Украину он хотел попасть к родственникам.

Раньше иностранца уже привлекали у административной ответственности. Также он – подследственный по уголовному делу за грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение или другое хранилище.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело за «покушение на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации» (часть 3 статьи 1 322 УК РФ).

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ИСТОЧНИК KP.RU