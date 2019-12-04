2019-12-04T11:59:25+03:00
Общество

Уникальный «Атлас пещер России» ждет второе издание

Также «Атлас» будет переведен на английский язык
Никита ПОЛЬКО
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Фото: пресс-служба КФУФото: пресс-служба КФУ
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Крымский федеральный университет переиздаст «Атлас пещер России» с учетом новых открытий в пещере «Таврида».

Об этом сообщил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Крымского федерального университета, председатель Российского союза спелеологов Геннадий Самохин.

- Мы дополним первое издание «Атласа» новой информацией о пещере «Таврида» и других крымских пещерах. Уже есть договоренность с Русским географическим обществом по поводу авторских прав. Также мы хотели бы перевести «Атлас» на английский язык, - поделился планами Геннадий Самохин.

Фото: пресс-служба КФУ

Фото: пресс-служба КФУ

Недавно под эгидой Русского географического общества вышло первое издание атласа. В 800-страничной книге подробно рассказано о 400 самых больших, самых красивых, самых интересных с научной точки зрения пещерах из всех регионов России.

В 2017 году по инициативе Президента Русского географического общества Сергея Шойгу был создан кадастр пещер России, на основании которого в 2018 году был получен инициативный грант на создание «Атласа пещер России». В подготовке издания приняли участие 99 авторов.

Ученые Крымского федерального университета выступили инициаторами его создания и входят в состав редакционной коллегии «Атласа». Кроме того, крымскими учеными подготовлен отдельный блок научного описания, кадастрового учета и районирования пещер России.

- Раньше спелеологи снимали пещеры каждый по-своему, делали топографическую съемку в разных масштабах, это было не очень удобно для восприятия. В «Атласе» нам удалось привести всю информацию о пещерах России к единому удобочитаемому формату, - подчеркнул Самохин.

Первый тираж «Атласа» составил всего 500 экземпляров. По словам Геннадия Самохина, это не коммерческое издание, эту книгу получат только авторы и, конечно, библиотеки.

- Атлас в первую очередь будет интересен для ученых - карстологов, спелеологов. Кроме того, он поможет тем, кто хочет заниматься спелеотуризмом. Узнав о том, что у них в регионе есть красивая пещера, кто-то захочет организовать научные и туристические экскурсии, показывать пещеру школьникам и студентам, - добавил Самохин.

Около 25 экземпляров «Атласа пещер России» останутся в Крыму, и скоро все желающие смогут познакомиться с уникальным изданием.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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