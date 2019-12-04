Новогодняя елка в Симферополе станет выше на пять метров

СЕГОДНЯ 12:53 2019-12-04T12:53:27+03:00

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Новогодняя елка в Симферополе будет торжественно открыта 19 декабря, в День святого Николая.

Как сообщил начальник управления благоустройства департамента городского хозяйства администрации столицы Иван Лисечко, главную елку Крыма начали устанавливать 2 декабря.

- Работы будут выполняться поэтапно: от установки ствола до растяжки электропроводки. После установки жители и гости столицы Крыма увидят елку в высоту 23,5 метра, - цитирует Лисечко Крымское информационное агентство.

По словам чиновника, до этого в Симферополе устанавливалась 18-ти метровая елка.

Конструкцию елки соберут 16 декабря, а вот напряжена она будет 19-го, в день открытия.

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ИСТОЧНИК KP.RU