Новогодняя елка в Симферополе станет выше на пять метров
Новогодняя елка в Симферополе будет торжественно открыта 19 декабря, в День святого Николая.
Как сообщил начальник управления благоустройства департамента городского хозяйства администрации столицы Иван Лисечко, главную елку Крыма начали устанавливать 2 декабря.
- Работы будут выполняться поэтапно: от установки ствола до растяжки электропроводки. После установки жители и гости столицы Крыма увидят елку в высоту 23,5 метра, - цитирует Лисечко Крымское информационное агентство.
По словам чиновника, до этого в Симферополе устанавливалась 18-ти метровая елка.
Конструкцию елки соберут 16 декабря, а вот напряжена она будет 19-го, в день открытия.
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ИСТОЧНИК KP.RU