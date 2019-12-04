2019-12-04T14:29:38+03:00
Общество

Правительство РФ создало дирекцию по управлению заповедниками Крыма

В «Заповедный Крым» вошли шесть ООПТ
Анна КИРИЕНКО
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Дирекция будет управлять шестью заповедными территориямиДирекция будет управлять шестью заповедными территориямиФото: Анна КИРИЕНКО
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Правительство РФ создало федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) «Заповедный Крым», в ведении которого будет находиться шесть особо охраняемых природных территорий полуострова. В их числе Казантипский, Опукский, Ялтинский горно-лесной заповедники и Лебяжьи острова, а также государственные природные заказники федерального значения Каркинитский и Малое филлофорное поле.

- Создать ФГБУ «Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым» и отнести его к ведению Минприроды России, - приволит выдержку из документа ТАСС.

Объединенная дирекция создается в целях сохранения биологического разнообразия в заповедниках, осуществления государственного экологического мониторинга и развития туризма, проведения научных исследований и содействия в подготовке специалистов в области охраны окружающей среды.

Минприроды РФ поручено утвердить устав бюджетного учреждения и закрепить за ним соответствующее недвижимое имущество, которое будет передано Республикой Крым в федеральную собственность. Как отмечается в документе, затраты на создание ФГБУ должны быть осуществлены в пределах имеющегося финансирования Минприроды.

В сентябре 2018 года постановлением правительства РФ Ялтинский горно-лесной, Казантипский, Опукский заповедники, а так же Карадагский, Лебяжьи острова, заказники Каркинитский и Малое филлофорное море, и Крымский национальный парк (бывший заповедник) получили статус особо охраняемых природных территорий федерального значения. В Минприроды РФ это решение обозначили, как позволяющее увеличить финансирование ООПТ и создаст дополнительные возможности для поддержания на их территориях режима особой охраны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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