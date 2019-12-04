2019-12-04T15:12:41+03:00
Общество

В Крымском федеральном университете учат помогать студентам с инвалидностью

Программа реализуется по государственному заданию Министерства науки и высшего образования РФ
Никита ПОЛЬКО
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Фото: пресс-служба КФУФото: пресс-служба КФУ
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В Крыму стартовала программа обучения и формирования у волонтеров навыков сопровождения лиц с инвалидностью «Инклюзивное волонтерство в университете».

Об этом сообщила зав. кафедрой социально-педагогических технологий и педагогики девиантного поведения Гуманитарно-педагогической академии Крымского федерального университета Юлия Глузман.

В волонтерской школе студентов из разных регионов России учат помогать лицам с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

- В процессе тренингов мы даем студентам возможность прочувствовать определенные ограничения. На практике они разрабатывают программы сопровождения. Например, определяют, как построить маршрут, на что обратить внимание при подготовке экскурсий для студентов с инвалидностью и ОВЗ, - отметила Юлия Глузман.

Сегодня в Крымском федеральном университете обучается 206 студентов с инвалидностью. Для каждого создана социально-психологическая карта, в которой описаны условия, необходимые для обучения.

Кроме того, в вузе уже на протяжении нескольких лет реализуется программа «Доступная среда», позволяющая студентам с ограниченными возможностями получить качественное высшее образование.

Фото: пресс-служба КФУ

Фото: пресс-служба КФУ

- Мы разрабатываем программы сопровождения, профориентационной работы, трудоустройства студентов с инвалидностью и ОВЗ. Сейчас порядка 700 наших сотрудников проходят курсы повышения квалификации, где изучают психофизиологию студентов и особенности обучения лиц с определенными нарушениями, - добавила Глузман.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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