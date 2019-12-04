В 2020 году в Керчи начнется строительство двух вертолетоносцев

СЕГОДНЯ 15:30 2019-12-04T15:30:51+03:00

Военно-Морскому флоту их планируют передавать через пять лет

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В Керчи в 2020 году заложат два корабля-дока, которые являются аналогами вертолетоносцев типа «Мистраль».

Как пишут РИА Новости, пока приняли решение ограничиться только двумя единицами. Возможно, заказов на корабли в будущем будет больше.

После завершения строительства, в 2025 и 2026 годах, их передадут в ВМФ.

СПРАВКА «КП»

У вертолетоносца «Мистраль» две главные задачи - производить высадку сил и десанта, а также управлять группой, соединять и объединять корабли разнородных сил.

ИСТОЧНИК KP.RU