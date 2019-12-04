4 декабря часть Симферополя останется без воды

СЕГОДНЯ 15:50 2019-12-04T15:51:42+03:00

Воды не будет до вечера Фото: Мария ЛЕНЦ

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В среду, 4 декабря, часть Симферополя останется без света. Как сообщили на официальном сайте предприятия «Вода Крыма», это отключение – плановое.

КОНКРЕТНО

Где не будет воды до 17.00:

- улица Студенческая;

- улица 8-го Марта;

- Фабричный спуск;

- частично: ул. Володарского, ул. Курчатова, ул. Красноармейская;

- улица Кечкеметская, №№94-114 (четная сторона);

- частично: ул. Хабаровская, ул. С. Лазо, ул. Панфиловцев;

- улица Проводников;

- пер. Альпинистов, пер. Туристов;

- улица Генова (частично).

А на улицах Ковыльная и Бела Куна ограничение продлится до 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU