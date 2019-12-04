4 декабря часть Симферополя останется без воды
Это плановое отключение
Воды не будет до вечераФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:
В среду, 4 декабря, часть Симферополя останется без света. Как сообщили на официальном сайте предприятия «Вода Крыма», это отключение – плановое.
КОНКРЕТНО
Где не будет воды до 17.00:
- улица Студенческая;
- улица 8-го Марта;
- Фабричный спуск;
- частично: ул. Володарского, ул. Курчатова, ул. Красноармейская;
- улица Кечкеметская, №№94-114 (четная сторона);
- частично: ул. Хабаровская, ул. С. Лазо, ул. Панфиловцев;
- улица Проводников;
- пер. Альпинистов, пер. Туристов;
- улица Генова (частично).
А на улицах Ковыльная и Бела Куна ограничение продлится до 18.00.
ИСТОЧНИК KP.RU