2019-12-04T18:13:29+03:00
Политика

В Крыму ответили на заявление президента Казахстана о полуострове

Сергей Аксенов поблагодарил Касым-Жомарт Токаева за честную и объективную позицию
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба правительства КрымаФото: пресс-служба правительства Крыма
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Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева за честную и объективную позицию по отношению к статусу полуострова.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что не считает «аннексией» произошедшее в 2014 году.

- Это очень важное и знаковое заявление, которое, безусловно, будет способствовать разрушению мифов о Крыме, созданных антироссийской пропагандой. Мы, крымчане, благодарны руководству Казахстана за честную и объективную позицию, за глубокое понимание ситуации, - сказал глава Крыма.

Также Аксенов отметил, что Казахстан наряду с Украиной и Белоруссией входит в число лидеров по количеству туристов, посетивших полуостров, среди зарубежных направлений.

- Надеюсь, что сотрудничество Крыма с этой страной будет развиваться в рамках стратегического партнерства наших государств, - заключил Аксенов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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