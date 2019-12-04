Крым стал одним из самых успешных регионов России по эффективности местных властей
Республика Крым получит 1,6 миллиарда рублей из общего грантового фонда как один из субъектов Российской Федерации, достигших наилучших значений эффективности высших должностных лиц и региональных органов исполнительной власти.
Распоряжение о предоставлении гранта подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, передает ForPost.
- В 2019 году наилучшие значения показателей достигнуты Республикой Крым, Санкт-Петербургом, Краснодарским краем, - сказано в пояснении к документу.
Указано также, что гранты получат те субъекты РФ, которые заняли в рейтинге эффективности властей с 1 по 50 место.
При оценке учитывалось количество созданных рабочих мест, уровень зарплаты в регионе, уровень бедности, и демографические показатели.
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ИСТОЧНИК KP.RU