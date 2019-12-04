Крым стал одним из самых успешных регионов России по эффективности местных властей

СЕГОДНЯ 18:20 2019-12-04T18:22:00+03:00

За это полуострову из грантового фонда выделят 1,6 миллиарда рублей

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Республика Крым получит 1,6 миллиарда рублей из общего грантового фонда как один из субъектов Российской Федерации, достигших наилучших значений эффективности высших должностных лиц и региональных органов исполнительной власти.

Распоряжение о предоставлении гранта подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, передает ForPost.

- В 2019 году наилучшие значения показателей достигнуты Республикой Крым, Санкт-Петербургом, Краснодарским краем, - сказано в пояснении к документу.

Указано также, что гранты получат те субъекты РФ, которые заняли в рейтинге эффективности властей с 1 по 50 место.

При оценке учитывалось количество созданных рабочих мест, уровень зарплаты в регионе, уровень бедности, и демографические показатели.

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ИСТОЧНИК KP.RU