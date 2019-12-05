В Москве поймали крымских мошенников, продававших поддельные полисы КАСКО
Больше ста жителей Москвы и Московской области пострадали от действий мошенников, которые продавали липовые КАСКО из колл-центра в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.
Официальный представитель МВД России Ирина Вовк сообщает, что криминальная организация состояла из структурных подразделений, где роли участников были четко распределены.
Мошенники звонили из Симферополя, а представлялись именем одной из московских компаний. У них был доступ к клиентской базе данных, по ней они делали прозвон и продавали фальшивые страховые полисы КАСКО.
По данным МВД РФ, материальный ущерб превышает 5 миллионов рублей. У мошенников изъяли компьютерную оргтехнику, поддельные бланки страховых организаций, мобильные устройства и банковские карты. Там же правоохранители нашли списки пострадавших.
Возбуждено уголовное дело по статье "организация преступного сообщества". Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU