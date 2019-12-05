В Крыму небогатые семьи с детьми могут получить до 900 тысяч рублей на новое жилье

СЕГОДНЯ 10:46 2019-12-05T10:46:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Крыму начала работать новая программа поддержки семей с детьми. Они могут получить до 900 тысяч рублей на приобретение жилья.

Как сообщает «Крымская газета», первым двум семьям уже выдали уведомления о получении сертификата.

Для того, чтобы получить выплату необходимо, чтобы ребенок, рожденный с 1 января 2019 года был зарегистрирован в Крыму. Родители также должны быть уроженцами полуострова или проживать здесь не меньше 10 лет. Деньги могут получить и родители-одиночки.

Помимо этого, среднедушевой месячный доход на семью не должен быть больше двух прожиточных минимумов. (19 808 рублей в 2019 году). Кроме того, на каждого члена семьи не должно приходиться больше 18 метров квадратных жилплощади.

Обращаться за выплатой можно не позже двенадцати месяцев со дня рождения ребенка. Жилье нельзя приобретать у родственников, также невозможно купить аварийную недвижимость.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU