Десять лет тюрьмы за две зарплаты: Симферополец ответит за ограбление офисов микрозаймов

СЕГОДНЯ 10:54 2019-12-05T10:56:07+03:00

Разбойник обогатился на 70 тысяч рублей Фото: Александр Подгорчук

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За три месяца житель Симферополя четыре раза грабил офисы микрокредитных организаций. Теперь мужчину ждет суд.

По данным пресс-службы крымской Прокуратуры, 30-летний мужчина, нападая на офисы микрозаймов, угрожал сотрудникам финансовых организаций пистолетом. Таким нехитрым способом ему удалось разбогатеть на 70 тысяч рублей.

Правда, за столь скромный, но незаконный заработок жителю Крыма грозит 10 лет тюрьмы. Уголовное дело против него уже направлено в Железнодорожный районный суд Симферополя.

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ИСТОЧНИК KP.RU