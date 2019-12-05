2019-12-05T11:38:54+03:00
Общество

За эту неделю владельца «Тайгана» оштрафовали на 600 тысяч

За нарушение правил содержания животных
Надежда ДАЦЮК
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Фото: сайт сафари-парка "Тайган"Фото: сайт сафари-парка "Тайган"
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Второй раз за текущую неделю владелец зоопарков «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олег Зубков оштрафован. В этот раз на 90 тысяч рублей за нарушение правил профилактики африканской чумы свиней.

Как сообщили в пресс-службе Госкомитета ветеринарии Крыма, от зоопарка требовали установить ограждение между свиньями и мелким рогатым скотом.

- Однако, как позже стало известно, дирекция зоопарка вместо установки заграждения загнала живых свиней в вольер ко львам и тиграм, - уточнили в ведомстве.

Ялтинский зоопарк «Сказка» привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 10.6 КоАП РФ за нарушение правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных.

Напомним, 2 декабря Верховный суд Крыма отказал Олегу Зубкову в обжаловании штрафа в 500 тысяч рублей, который ранее назначили за невыполнения предписаний. Так, по данным Госкомитета ветеринарии Крыма, администрация «Тайгана» отказалась представить для осмотра львицу Боню и показать условия ее содержания. Кроме того, в зоопарках используются для корма небезопасные продукты, и оказывается ненадлежащая ветеринарная помощь тюленю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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