По заветам Аксенова: «Крымские морские порты» получили нового руководителя

СЕГОДНЯ 11:34 2019-12-05T11:34:05+03:00

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Предприятие «Крымские морские порты» возглавил керчанин Николай Зеленкевич.

По данным Минтранса республики, Зеленкевич с 2012 года работал в «Керченских морских портах» - филиале ГУП «Крымские морские порты».

На предприятии он прошел путь от советника начальника порта до директора торгового порта.

До этого предприятием «Крымские морские порты» руководил Сергей Квасов, которого назначили на этот пост в феврале 2019 года по указу главы Минтранса республики.

Напомним, что о смене руководства в «Крымских морских портах», «Крымавтотрансе» и «Крымтроллейбусе» глава республики Сергей Аксенов говорил еще в конце октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU