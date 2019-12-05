Кадеты и офицеры Следкома Крыма помогли с уборкой ветерану, живущему в селе

СЕГОДНЯ 13:09 2019-12-05T13:09:49+03:00

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Cотрудники Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю, кадеты Следственного комитета из школы-лицея №3 им. А.С. Макаренко поздравили с 93-летием ветерана Великой Отечественной войны Василия Тимофеевича Крачуна.

Как сообщает Крымское информационное агентство, офицеры и кадеты приехали в приехали в село Некрасовка Бахчисарайского района Республики Крым, где живет фронтовик.

Ребята очистили от сухой травы двор, убрали листья и побелили деревья. Родственники хотели забрать ветерана из села в город, но ветеран отказался. Супруги не стало восемь лет назад.

Василий Тимофеевич родился в Евпатории. Он принял бой в составе евпаторийского десанта в январе 1942 года. Фронтовик выжил, а после войны всю жизнь трудился на селе.

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ИСТОЧНИК KP.RU