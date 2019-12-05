В Феодосии запустят муниципальные маршруты с новыми автобусами

СЕГОДНЯ 13:35 2019-12-05T13:36:52+03:00

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В Феодосии появятся муниципальные внутригородские маршруты. Об этом сообщил глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко на пресс-конференции в администрации города.

- Администрация Феодосии озвучила предложение выделить муниципалитету транспорт за счет средств федерального или республиканского бюджета. Территория для базы-стоянки есть, - сказал Бовтуненко на пресс-конференции.

По его словам, такое решение принято из-за сильной изношенности транспорта действующих коммерческих перевозчиков, которые не хотят обновлять автопарки.

Также Бовтуненко сообщил, что администрация подала заявку на приобретение автобусов. Транспорт купят за средства федерального или республиканского бюджета. По словам градоначальника, первые новые автобусы выйдут на маршруты весной 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU