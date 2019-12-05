В «Крымавтотрансе» уволены две трети руководителей

СЕГОДНЯ 13:53 2019-12-05T13:53:29+03:00

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В ГУП РК «Крымавтотранс» уволено две трети руководящего состава. Отставки стали следствием проведенной совместной проверки прокуратуры и комитета по противодействию коррупции.

- В результате проверки все руководство уволено, остался один из заместителей и зам по безопасности, - сообщил председатель комитета Александр Акшатин. - Все остальные четыре руководителя уволены, включая начальника юруправления. Готовится три материала к возбуждению уголовных дел. Суммы достаточно серьезные.

Напомним, в июле директор предприятия «Крымавтотранс» Игорь Коробчук лишился своей должности после проверок работы автостанций в Симферополе. Неучтенная перевозка пассажиров, остановки в неустановленных местах и нарушение графика движения автобусов сопровождают деятельность предприятия на протяжении многих лет. Предыдущее руководство не ставило на баланс подведомственное имущество и получало незаконные средства от общественных уборных, услуги которых входят в стоимость билета на автобус.

В октябре глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что принял решение сменить руководителей предприятий «Крымские морские порты», «Крымавтотранс» и «Крымтроллейбус» как неэффективных.

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ИСТОЧНИК KP.RU