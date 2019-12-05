Собеседование прошел: Сергей Шахов остался на посту главы МЧС Крыма
Ведомство он возглавляет с 2014 года
Сергей Шахов. Фото:Сергей Шахов/VK
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Сергей Шахов остался в должности главы крымского МЧС после конкурса «Твое правительство», инициатором которого был глава республики Сергей Аксенов.
Указ главы региона о назначении Шахова был опубликован сегодня на портале правительства.
Шахов, напомним, возглавляет крымское МЧС с лета 2014 года.
Конкурс «Твое правительство» был объявлен 27 сентября и состоял из трех этапов: подача документов, тестирование и собеседование с Аксеновым.
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ИСТОЧНИК KP.RU