2019-12-05T14:01:38+03:00
Общество

Собеседование прошел: Сергей Шахов остался на посту главы МЧС Крыма

Ведомство он возглавляет с 2014 года
Никита ПОЛЬКО
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Сергей Шахов. Фото:Сергей Шахов/VKСергей Шахов. Фото:Сергей Шахов/VK
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Сергей Шахов остался в должности главы крымского МЧС после конкурса «Твое правительство», инициатором которого был глава республики Сергей Аксенов.

Указ главы региона о назначении Шахова был опубликован сегодня на портале правительства.

Шахов, напомним, возглавляет крымское МЧС с лета 2014 года.

Конкурс «Твое правительство» был объявлен 27 сентября и состоял из трех этапов: подача документов, тестирование и собеседование с Аксеновым.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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