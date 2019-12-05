«Разбазаривание бюджетных средств»: В Крыму оценили желание Украины пустить радиовещание на полуостров

СЕГОДНЯ 14:41 2019-12-05T14:52:23+03:00

Ранее Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию анонсировал, что 80% жителей полуострова будут слышать радио незалежной

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Крымский политолог Владимир Джаралла выразил мнение, что для украинских властей главное – это «разбазаривание бюджетных средств».

Ранее Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию заявил о намерении охватить сигналом 80% территории Крыма.

- Сама идея глупая - ведь в Крыму уже почти повсеместно цифровое вещание, а технический уровень украинского прежний. Тут глупость в самой идее - крымчан убить не удалось, донбассцы им дали отпор, потому переходят к пропаганде, - выразил свое мнение Джаралла. - Вот только чего? Что у них есть? Разрушена страна, русофобия, лакейство перед Западом? Думаю, эти чиновники это понимают, но главное для них другое - освоение, точнее разбазаривание бюджетных средств.

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ИСТОЧНИК KP.RU