В Крымском федеральном университете выберут главную красавицу

СЕГОДНЯ 15:31 2019-12-05T15:31:11+03:00

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11 декабря в Крымском федеральном университете пройдет финал ежегодного конкурса «Мисс КФУ».

О том, как выбирают самую обаятельную и умную студентку, рассказала руководитель проекта Наталья Прокопенко.

- Свои таланты представят 15 участниц из разных структурных подразделений КФУ. В трех дефиле девушки покажут свою красоту и обаяние, продемонстрируют творческие и интеллектуальные способности, - уточнила Наталья Прокопенко.

Отборочные туры проходят с октября.

- В этом году мы провели 2 тура, потому что девочек очень много, выбирать было сложно. Все финалистки достойны победы, - рассказала руководитель проекта.

Финал конкурса «Мисс КФУ-2019» состоится 11 декабря в 16.00 в Таврической академии.

А уже завтра начнется голосование за победительницу в номинации «Мисс Соцсети». Каждый желающий может поддержать понравившуюся участницу в официальном инстаграм-аккаунте вуза @vernadskycfu.

Победительница конкурса «Мисс КФУ» представит университет на конкурсе «Краса студенчества России».

ИСТОЧНИК KP.RU