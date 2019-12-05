2019-12-05T17:04:28+03:00
Общество

В Симферополе после 8 вечера будет ходить четверть общественного транспорта

За нарушение графика перевозчикам выпишут предписания на устранение недочетов
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба администрации СимферополяФото: пресс-служба администрации Симферополя
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В Симферополе проверят, как ходит общественный транспорт после 20.00. По данным администрации города, на маршруты должно выходить как минимум 25% подвижного состава.

- Графики движения транспорта в Симферополе уже налажены. Подобные проверки сотрудников администрации и Министерства транспорта направлены на поддержание этого результата, - рассказала начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Анастасия Волкова. - Мы видим, что перевозка пассажиров в вечернее время осуществляется. Троллейбусный парк работает в полном составе. Аналогичная ситуация и по городским автобусным маршрутам.

После того, как мониторинг будет проведен, его результаты предоставят в администрацию города в течение дня.

Если зафиксируют нарушения графика движения транспорта, перевозчику выпишут предписание на устранение недочетов. А при повторном выявлении нарушений в отношении них будут приняты более радикальные меры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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