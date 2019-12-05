В Крыму погиб пешеход, которого сбили дважды

СЕГОДНЯ 16:31 2019-12-05T16:31:42+03:00

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Умер пешеход, на которого наехали два раза в Симферопольском районе. ДТП произошло 4 декабря, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

36-летняя жительница Октябрьского на легковом авто ехала по трассе Красноперекопск-Симферополь, не заметила двух человек на пешеходном переходе и сбила их. Женщина скрылась с места происшествия.

Некоторое время спустя один из водителей остановился у места аварии и принялся помогать сбитому пешеходу. А в это время ехал КАМАЗ. Водитель фуры не заметил остановившуюся машину и наехал на пешехода, которого ранее сбила женщина-водитель.

Виновницу ДТП нашли сотрудники ГИБДД.

По данным пресс-службы ГИБДД по РК, в результате аварии один человек погиб и один пострадал. По факту ДТП проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU