2019-12-05T17:47:47+03:00
Происшествия

Акшатин: дело Нахлупина в глубоком процессе

Бывший вице-премьер Крыма уже год сидит в изоляторе
Анна КИРИЕНКО
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Бывший вице-премьер уже год под следствтием. Фото: архив "КП"Бывший вице-премьер уже год под следствтием. Фото: архив "КП"
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Уголовное дело в отношении экс-вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина находится в процессе расследования. Комитет по противодействию коррупции республики провел проверку аффилированных с экс-зампредом Совмина структур и предоставил материалы следствию.

- Уголовное дело расследуется, подробностей не знаю. Обращайтесь в Следственный комитет, – сообщил председатель комитета Александр Акшатин. - Я проводил проверку в его отношении, в том числе по аффилированности в определенных вопросах. Все материалы истребованы и приобщены. Расследует Москва. Все в процессе, в глубоком серьезном процессе.

Напомним, зампред Совмина Крыма Виталий Нахлупин был задержан правоохранителями в Москве в октябре прошлого года по подозрению в совершении преступления по статье 290 УК РФ (получение взятки). Одновременно выемка документов проводилась в Государственном комитете конкурентной политики Крыма и в Службе автодорог РК, а также в ГУП «Крымэнерго».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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