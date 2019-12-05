Проверке на коррупцию в следующем году подлежат «Крымтроллейбус» и «Крымэнрего»

СЕГОДНЯ 18:08 2019-12-05T18:08:24+03:00

Жалоб на чиновников очень много

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В следующем году проверке на коррупцию подлежат ГУП «Крымтроллейбус» и ГУП «Крымэнрего». Об этом сегодня сообщил председатель республиканского Комитета по противодействию коррупции Александр Акшатин.

- Мы очень хотим туда зайти с проверкой, - отметил председатель комитета Александр Акшатин. - Были нюансы, часть вопросов мы придержали и очень хотим в следующем году провести проверку.

По словам главы комитета, детальному анализу на «Крымтроллейбусе» подлежат закупки запчастей, расходников — все, на что потрачены огромные суммы. На действия должностных лиц «Крымэнерго» поступает много жалоб, что станет предметом проверки. К проверочным мероприятиям комитет хочет привлечь крымский финнадзор.

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ИСТОЧНИК KP.RU