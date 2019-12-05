31 декабря в Крыму объявлено выходным днем

СЕГОДНЯ 19:27 2019-12-05T19:28:28+03:00

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Глава Крыма Сергей Аксенов объявил 31 декабря выходным днем. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правительства Республики Крым.

31 декабря выпадает на вторник, но за выходной в этот день придется работать 28 декабря, в предновогоднюю субботу.

- Теперь крымчане смогут спокойно подготовиться к празднику, не разрываясь между работой и предновогодними хлопотами. Это особенно важно для наших женщин, на которых в эти дни ложится основная нагрузка, - прокомментировал указ Глава республики на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

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ИСТОЧНИК KP.RU