В администрации рассказали, как идет ремонт моста через Салгир в Симферополе

СЕГОДНЯ 19:45 2019-12-05T19:46:26+03:00

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На улице Гагарина подрядчик продолжает капитальный ремонт моста. Уже завершена фрезеровка старого асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Дмитрий Иванов.

По его словам, сейчас идет подготовка к разъединению несущих конструкций для демонтажа и установке новых демпфирующих элементов.

- В дальнейшем будет выполнен ремонт пролетных строений и заменены опорные части, уложено новое дорожное покрытие. Кроме того, будет произведена гидроизоляция опор, а также очистка, окраска и усиление всех мостовых конструкций, - констатировал Дмитрий Иванов.

Напомним, улицу Гагарина в Симферополе перекрыли 20 ноября в связи с ремонтом моста. В связи с этим была изменена схема движения общественного транспорта в этом районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU