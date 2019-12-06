Заботливый керчанин собрал для себя 12 килограммов конопли
Мужчина устроил дома настоящую нарко-ферму
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В Керчи полиция задержала 24-летнего мужчину, который обустроил у себя на участке настоящую конопляную ферму.
Здесь были места для сушки конопли, электронные весы, измельчитель и даже оборудованные грядки для наркотического растения, кусты которой достигали высоты человеческого роста.
Во время обыска полиция также забрала у керчанина 12 килограммов «травки». Все это, по словам молодого человека, он сделал для себя.
Против агронома возбуждено уголовное дело, мужчине грозит от трех до десяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU