Заботливый керчанин собрал для себя 12 килограммов конопли

СЕГОДНЯ 09:02 2019-12-06T09:02:16+03:00

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В Керчи полиция задержала 24-летнего мужчину, который обустроил у себя на участке настоящую конопляную ферму.

Здесь были места для сушки конопли, электронные весы, измельчитель и даже оборудованные грядки для наркотического растения, кусты которой достигали высоты человеческого роста.

Во время обыска полиция также забрала у керчанина 12 килограммов «травки». Все это, по словам молодого человека, он сделал для себя.

Против агронома возбуждено уголовное дело, мужчине грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU