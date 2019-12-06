В Крыму предложили запретить распространение снюса и насвая
В Крыму предложили приравнять распространение разновидностей ароматизированного жевательного табака (снюса и насвая) к уголовному преступлению.
Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, готовятся предложения по изменению в федеральное законодательство.
- Считаю, что распространители «зелья» должны нести уголовную ответственность, - написал Аксенов в Facebook.
По словам главы Крыма, в учебных заведениях планируется организовать профилактические мероприятия.
Табачный снюс - это измельченный увлажненный табак, а насвай включает табак, гашеную известь, масло и иногда помет животных.
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ИСТОЧНИК KP.RU