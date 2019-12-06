2019-12-06T10:01:33+03:00
Общество

В Крыму предложили запретить распространение снюса и насвая

Глава РК Сергей Аксенов сообщил, что Крым готовит предложения по изменению в федеральное законодательство
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Так выглядит открытая пачка снюсаТак выглядит открытая пачка снюсаФото: БОРЗОВ Денис
Изменить размер текста:

В Крыму предложили приравнять распространение разновидностей ароматизированного жевательного табака (снюса и насвая) к уголовному преступлению.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, готовятся предложения по изменению в федеральное законодательство.

- Считаю, что распространители «зелья» должны нести уголовную ответственность, - написал Аксенов в Facebook.

По словам главы Крыма, в учебных заведениях планируется организовать профилактические мероприятия.

Табачный снюс - это измельченный увлажненный табак, а насвай включает табак, гашеную известь, масло и иногда помет животных.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24