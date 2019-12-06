В Крыму предложили запретить распространение снюса и насвая

СЕГОДНЯ 10:01 2019-12-06T10:01:33+03:00

Глава РК Сергей Аксенов сообщил, что Крым готовит предложения по изменению в федеральное законодательство

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В Крыму предложили приравнять распространение разновидностей ароматизированного жевательного табака (снюса и насвая) к уголовному преступлению.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, готовятся предложения по изменению в федеральное законодательство.

- Считаю, что распространители «зелья» должны нести уголовную ответственность, - написал Аксенов в Facebook.

По словам главы Крыма, в учебных заведениях планируется организовать профилактические мероприятия.

Табачный снюс - это измельченный увлажненный табак, а насвай включает табак, гашеную известь, масло и иногда помет животных.

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ИСТОЧНИК KP.RU