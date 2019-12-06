В этом году крымским волонтерам дали 15 миллионов рублей
За последние 4 года крымское правительство субсидировало 73 социально значимых проекта на 50 миллионов рублей. Все проекты касаются сфер социальной адаптации, добровольчества и волонтерства.
По информации главы республики, в этом году для некоммерческих организаций Крыма предусмотрено 15 миллионов рублей.
Крымские волонтеры помогают пожилым людям, инвалидам, активно участвуют в экологических и патриотических акциях, в поиске пропавших людей, обустраивают памятники и памятные места, связанные с историей России и ее героями, пишет в своем Facebook Сергей Аксенов.
Он напомнил, что День добровольца отмечается в России 5 декабря.
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ИСТОЧНИК KP.RU