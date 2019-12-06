Новым министром спорта Крыма осталась Торубарова

СЕГОДНЯ 10:49 2019-12-06T13:09:47+03:00

Указ о ее назначении подписал Сергей Аксенов

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Правительство Крыма получило сегодня министра спорта. Указ о назначении подписал глава республики.

Согласно данным с сайта крымского правительства, министром спорта назначена Ольга Торубарова.

Она, напомним, возглавила министерство спорта в марте этого года.

Ранее в Крыму были назначены министр здравоохранения Крыма – им стал Игорь Чемоданов, а также руководитель МЧС - Сергей Шахов.

В начале месяца были представлены 6 министров нового состава правительства: министром культуры назначена Арина Новосельская, имущественных и земельных отношений – Анна Анюхина, транспорта – Сергей Карпов, строительства и архитектуры – Михаил Храмов, экономического развития – Дмитрий Шеряко, образования – Валентина Лаврик.

Предыдущий состав правительства Крыма ушел в отставку после переизбрания Сергея Аксенова главой РК на второй срок, и по его поручению.

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ИСТОЧНИК KP.RU