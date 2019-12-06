20-метровое граффити за секунды: Появилось видео создания рисунка на опоре Крымского моста

СЕГОДНЯ 11:07 2019-12-06T11:08:57+03:00

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Появилось полное видео создания огромного граффити на опоре Крымского моста. Инфоцентр «Крымский мост» создал ролик в формате timelapse, на котором видно, как ежедневно изменялся 20-метровый рисунок.

Съемку вели в течение двух недель, пока художники трудились над картиной, а потом кадры склеили в единый видеоролик. Теперь можно за минуту увидеть весь процесс создания рабочего Михалыча с котом Мостиком на руках. Внизу сидит пес Цыган, который также знаком пользователям соцсетей.

На ролике видно, как сначала строители подготовили сооружения, по которым художники забрались на самый верх «полотна». Рисунок на опору наносили специальными красками для художественной росписи бетонных поверхностей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="3840" height="2160" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/748142" frameborder="0"></iframe> Процесс создания громадного граффити на опоре Крымского моста запечатлели на видео.Видео: инфоцентр "Крымский мост"! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU