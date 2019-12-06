2019-12-06T11:42:15+03:00
Общество

Синоптики рассказали, когда в Крыму потеплеет

На следующей неделе ожидается дождливая погода
Надежда ДАЦЮК
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В выходные небо будет хмуритьсяВ выходные небо будет хмуритьсяФото: Надежда ДАЦЮК
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В Крым уже в эти выходные придет теплая погода. По данным синоптиков Крымского гидрометцентра, днем воздух прогреется до +11 градусов.

В субботу, 7 декабря, днем будет до +12 градусов. Ночью температура воздуха опустится до -2 градусов. Осадков в этот день не ожидается. А вот 8 декабря погода испортится. Днем следует ждать дождя. Столбики термометров покажут до +10 градусов. Ночью уже не будет минусовых температур (от +1 до +6 градусов).

Кроме того, по данным гидрометцентра, на следующей неделе ожидаются дожди. Днем температура воздуха будет варьироваться от +8 до +13 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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