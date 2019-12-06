Турист разбился о скалы у подножия мыса Капчик на востоке Крыма

СЕГОДНЯ 11:52 2019-12-06T11:52:30+03:00

Турист разбился о скалы у подножия мыса Капчик. Фото: пресс-служба МЧС РК

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В поселке Новый Свет в районе мыса Капчик турист разбился насмерть о прибрежные скалы. К эвакуации тела привлекли специалистов службы «Крым-Спас».

- Турист сорвался со скал, и прибывшие на помощь спасатели констатировали его смерть, – уточнили в пресс-службе МЧС Крыма. - Тело эвакуировали на лодке, поскольку через скалы было не пройти.

Погибшего мужчину транспортировали к берегу и передали сотрудникам полиции. Его личность устанавливается. Ведется расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU