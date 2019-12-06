2019-12-06T12:12:18+03:00
Происшествия

За смерть пациента врачу Красногвардейской больницы грозит три года тюрьмы

Диагноз «острая кишечная непроходимость» оказался смертельным
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
За смерть пациента врачу грозит три года тюрьмыЗа смерть пациента врачу грозит три года тюрьмыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

За смерть пациента врачу Красногвардейской центральной районной больницы грозит три года лишения свободы. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о причинении гражданину смерти вследствие ненадлежащего исполнения медработником своих профессиональных обязанностей.

- По версии следствия, при поступлении гражданина с диагнозом «острая кишечная непроходимость» в стационар указанного медицинского учреждения врачом был неверно выбран метод консервативного лечения, несвоевременно определено показание к экстренному оперативному вмешательству, вследствие чего в реанимационном отделении наступила смерть пациента, - говорится в сообщении прокуратуры Крыма.

Медработник обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Уголовное дело направленно в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24