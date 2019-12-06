За смерть пациента врачу Красногвардейской больницы грозит три года тюрьмы
За смерть пациента врачу Красногвардейской центральной районной больницы грозит три года лишения свободы. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о причинении гражданину смерти вследствие ненадлежащего исполнения медработником своих профессиональных обязанностей.
- По версии следствия, при поступлении гражданина с диагнозом «острая кишечная непроходимость» в стационар указанного медицинского учреждения врачом был неверно выбран метод консервативного лечения, несвоевременно определено показание к экстренному оперативному вмешательству, вследствие чего в реанимационном отделении наступила смерть пациента, - говорится в сообщении прокуратуры Крыма.
Медработник обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Уголовное дело направленно в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.
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ИСТОЧНИК KP.RU