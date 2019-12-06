Украинский депутат попросил США проверить, законно ли в Ялте работает Imax

СЕГОДНЯ 12:27 2019-12-06T12:27:56+03:00

Алексей Гончаренко сказал, что "компетентные органы" Канады и США начали проверку

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Народный депутат Украины Алексей Гончаренко заинтересовался деятельностью кинотеатра Imax в Ялте. Он обратился в органы США и Канады, чтобы проверить законность работы заведения. Соответствующий пост появился у нардепа в Facebook.

- Сейчас компетентные органы Канады и США проверяют это дело. До окончания этой проверки они отказываются предоставлять любую уточняющую информацию. Со своей стороны руководство IMAX Corporation уверяет, что придерживается санкционной политики в своей деятельности, - отмечает Алексей Гончаренко.

Нардеп также заверил, что продолжит следить за ситуацией.

Напомним, в 2014 году во время Крымской весны Гончаренко приезжал на полуостров, чтобы договориться с местными властями, но переговоры не увенчались успехом. Нардепа ударил член самообороны Крыма.

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ИСТОЧНИК KP.RU