Украинский депутат попросил США проверить, законно ли в Ялте работает Imax
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко заинтересовался деятельностью кинотеатра Imax в Ялте. Он обратился в органы США и Канады, чтобы проверить законность работы заведения. Соответствующий пост появился у нардепа в Facebook.
- Сейчас компетентные органы Канады и США проверяют это дело. До окончания этой проверки они отказываются предоставлять любую уточняющую информацию. Со своей стороны руководство IMAX Corporation уверяет, что придерживается санкционной политики в своей деятельности, - отмечает Алексей Гончаренко.
Нардеп также заверил, что продолжит следить за ситуацией.
Напомним, в 2014 году во время Крымской весны Гончаренко приезжал на полуостров, чтобы договориться с местными властями, но переговоры не увенчались успехом. Нардепа ударил член самообороны Крыма.
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ИСТОЧНИК KP.RU