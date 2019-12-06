На фестивале «КиВиН» в Сочи выступят две команды КФУ
В Крыму состоялся финал Студенческой лиги КВН, где первое и второе место заняли команда «Чё по чём?» из Института экономики и управления КФУ и сборная Крымского федерального университета «Уж замуж невтерпёж».
Победителям вручили Кубок ректора Крымского федерального университета и путевки на международный фестиваль команд КВН «КиВиН»-2020, который пройдет в Сочи с 12 по 25 января.
Эта игра стала итогом целого года работы студентов, редакторов, большой административной группы.
Команда «Чё по чем?» уже с первого конкурса «Приветствие» захватила лидерство. Ребята привлекли в команду сотрудников университета, которые удачно дополнили яркое выступление.
Для сборной «Уж замуж невтерпеж», которая заняла второе место, путевка на фестиваль КиВиН стала неожиданностью.
В конкурсе разминка вопросы участникам задавали не только зрители, но и популярные КВН-щики. А изюминкой вечера стал конкурс «Знакомые сюжеты», на котором команды смогли полностью раскрыть творческий потенциал.
- Конкурс является некоей модификацией СТЭМа. Это один из самых сложных конкурсов в КВН: команда должна придумать свой собственный сюжет и внедрить его в уже существующий, чтобы создать ту самую магию комедии положений, - отметил руководитель Студенческой лиги КВН Крымского федерального университета Александр Гончаров.
ИСТОЧНИК KP.RU