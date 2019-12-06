На фестивале «КиВиН» в Сочи выступят две команды КФУ

СЕГОДНЯ 14:44 2019-12-06T15:25:03+03:00

Игра стала итогом года работы студентов, редакторов и большой административной группы

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В Крыму состоялся финал Студенческой лиги КВН, где первое и второе место заняли команда «Чё по чём?» из Института экономики и управления КФУ и сборная Крымского федерального университета «Уж замуж невтерпёж».

Победителям вручили Кубок ректора Крымского федерального университета и путевки на международный фестиваль команд КВН «КиВиН»-2020, который пройдет в Сочи с 12 по 25 января.

Эта игра стала итогом целого года работы студентов, редакторов, большой административной группы.

Команда «Чё по чем?» уже с первого конкурса «Приветствие» захватила лидерство. Ребята привлекли в команду сотрудников университета, которые удачно дополнили яркое выступление.

Для сборной «Уж замуж невтерпеж», которая заняла второе место, путевка на фестиваль КиВиН стала неожиданностью.

В конкурсе разминка вопросы участникам задавали не только зрители, но и популярные КВН-щики. А изюминкой вечера стал конкурс «Знакомые сюжеты», на котором команды смогли полностью раскрыть творческий потенциал.

- Конкурс является некоей модификацией СТЭМа. Это один из самых сложных конкурсов в КВН: команда должна придумать свой собственный сюжет и внедрить его в уже существующий, чтобы создать ту самую магию комедии положений, - отметил руководитель Студенческой лиги КВН Крымского федерального университета Александр Гончаров.

ИСТОЧНИК KP.RU