2019-12-06T15:23:59+03:00
Общество

В Ялте на набережной закрасили граффити с Путиным

Вместо портрета главы государства — белая стена
Анна КИРИЕНКО
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Стена Ялтинского морпорта побелела неожиданно. Фото: Сардыко/facebookСтена Ялтинского морпорта побелела неожиданно. Фото: Сардыко/facebook
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Ялтинская набережная лишилась одной из своих достопримечательностей – граффити с изображением президента Владимира Путина. Стену с портретом забелили.

- Рано утром 5 декабря ко мне стали звонить разгневанные ялтинцы: коммунальщики забелили портрет Путина на набережной, - пишет на своей странице в сети facebook местный общественник Сергей Сардыко. – Прямо вредительство какое-то - это ведь было с 2014 года достопримечательное место и многие отдыхающие фотографировались на фоне президента России. Зачем убрали, не спросив людей?

Так выглядел портовый забор у причальной стенки с 2015 года Фото: Анна КИРИЕНКО

Так выглядел портовый забор у причальной стенки с 2015 годаФото: Анна КИРИЕНКО

Проект #НАШ с изображением граффити на стенах центральных зданий в разных городах Крыма был реализован в 2015 году перед приездом президента Путина для проведения Госсовета по вопросам развития внутреннего туризма. Портреты главы государства появились в Севастополе, Симферополе и Ялте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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