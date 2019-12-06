Аксенов поручил премьер-министру взять контроль над «дровосеками»

СЕГОДНЯ 16:30 2019-12-06T16:30:03+03:00

За последнюю неделю в Симферополе уничтожили два сквера. Фото: Аксенов/.facebook

Порубочные билеты будут выдавать после согласования с Совмином

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Вырубку зеленых насаждений муниципальные администрации будут согласовывать с Советом министров Крыма. Комиссии по выдаче заключений и порубочных билетов возьмет под личный контроль премьер-министр Юрий Гоцанюк.

По данным управления информации и пресс-службы главы Крыма, об этом Сергей Аксенов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

- На мои страницы в социальных сетях поступают обращения граждан, обеспокоенных вырубкой деревьев в Симферополе, - отметил Аксенов. - Учитывая широкий общественный резонанс, поручил председателю Совета министров Республики Крым Юрию Михайловичу Гоцанюку взять под личный контроль работу комиссий по обследованию зеленых насаждений в органах местного самоуправления, которые принимают решения о признании зеленых насаждений подлежащими либо не подлежащими вырубке. Муниципалитеты будут согласовывать эти вопросы с Советом министров Республики Крым.

Кроме того, муниципалитетам поручено информировать общественность, с какой целью и на каких основаниях ведется вырубка в каждом конкретном случае.

Отметим, за последнюю неделю в Симферополе снесли сквер на ул. Гагарина напротив городской больницы №6 для обустройства автостоянки торгового центра, который выстроили на месте прежней стоянки. На улице Набережной рядом с парком им. Гагарина строители обнесли забором сквер и начали вырубку деревьев. По информации администрации Симферополя данные работы с профильным управлением не согласовывались.

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ИСТОЧНИК KP.RU