2019-12-06T17:06:26+03:00
Общество

Бывшая дача Ахметова на ЮБК достанется "Газпрому"

В аукционе за лот ценой в 2 миллиарда рублей приняла участие только одна компания
Надежда ДАЦЮК
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Ранее эксперты оценивали стоимость недостроенного особняка у моря в 12 миллионов долларовРанее эксперты оценивали стоимость недостроенного особняка у моря в 12 миллионов долларовФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Владельцем бывшей дачи украинского олигарха Рината Ахметова «Новый Кучук-Кой» в поселке Парковое под Ялтой станет ПАО «Газпром».

Напомним, поместье «Дача Якова Жуковского «Новый Кучук-Кой» была выставлена на торги 16 ноября со стартовой ценой на 1,9 миллиарда рублей. За это время только одна компания изъявила желание принять участие в аукционе - ООО «ЭТЦ в Парковом».

Учредителем этой компании является ООО «Рисско» - это дочернее предприятие «Газпром Добыча Оренбург». Конечный владелец - ООО «Газпром переработка», чьим собственником, в свою очередь, является ПАО «Газпром» (около 50% акций принадлежит государству).

Таким образом, «Газпром» получит в собственность дома и бассейн на морском побережье на ЮБК.

СПРАВКА «КП»

Усадьба «Новый Кучук-Кой» была построена в 1902-1913 годах. Эта территория считается памятником русского садово-паркового искусства эпохи модерна. В 2004 году усадьбу выкупила компания «Систем Кэпитал Менеджмент», принадлежащая Ринату Ахметову. После этого на территории появился бассейн и гостевой дом. После вхождения Крыма в состав РФ усадьба и территория перешла в собственность республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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