Погода в Крыму на 7 декабря: до +12 градусов и облачно

СЕГОДНЯ 08:45 2019-12-07T08:45:31+03:00

Ветер будет дуть юго-восточный до 12 метров в секунду

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В Крыму 7 декабря будет сухая и малооблачная погода. Осадков не ожидается. Будет дуть юго-восточный ветер до 12 метров в секунду, передают синоптики Крымского гидрометцентра.

В Симферополе сегодня 7 декабря переменная облачность, без осадков. Днем будет до +11 градусов.

В Севастополе в субботу также будет облачно, но без дождя. Столбики термометров днем покажут до +12 градусов. Ветер будет дуть южный до 14 метров в секунду.

На ЮБК 7 декабря до +12 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный до 12 метров в секунду.

В Керчи сегодня холоднее. Днем воздух прогреется до +9 градусов. Небо будет скрыто за тучами, но дождя синоптики не обещают.

ИСТОЧНИК KP.RU