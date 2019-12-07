В Евпатории задержали наркодилера, который получал по почте марки ЛСД

СЕГОДНЯ 10:15 2019-12-07T10:15:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю задержали евпаторийца, который заказывал почтой наркотики, а потом продавал их, сообщили в пресс-службе ведомства.

Наркоторговца задержали с поличным в евпаторийском отделении ФГУП «Почта Крыма» . Он получил очередную посылку с 50 марок ЛСД (наркотическое средство, содержащее d-Лизергид).

Правоохранители обнаружили дома у задержанного 28-летнего мужчины электронные весы и упаковочную тару для расфасовки наркотиков.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении жителя Евпатории возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ст. 228.1 УК РФ и проводятся следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU