2019-12-07T10:15:13+03:00
Общество

В Евпатории задержали наркодилера, который получал по почте марки ЛСД

Возбуждено уголовное дело
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю задержали евпаторийца, который заказывал почтой наркотики, а потом продавал их, сообщили в пресс-службе ведомства.

Наркоторговца задержали с поличным в евпаторийском отделении ФГУП «Почта Крыма» . Он получил очередную посылку с 50 марок ЛСД (наркотическое средство, содержащее d-Лизергид).

Правоохранители обнаружили дома у задержанного 28-летнего мужчины электронные весы и упаковочную тару для расфасовки наркотиков.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении жителя Евпатории возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ст. 228.1 УК РФ и проводятся следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Бахчисарае пройдет благотворительный концерт для детей-инвалидов
В Симферополе высадили кедры и можжевельники
Погода в Крыму на 7 декабря: до +12 градусов и облачно
Бывшая дача Ахметова на ЮБК достанется "Газпрому"
Аксенов поручил премьер-министру взять контроль над «дровосеками»
В Ялте на набережной закрасили граффити с Путиным
На фестивале «КиВиН» в Сочи выступят две команды КФУ
Украинский депутат попросил США проверить, законно ли в Ялте работает Imax
За смерть пациента врачу Красногвардейской больницы грозит три года тюрьмы
Турист разбился о скалы у подножия мыса Капчик на востоке Крыма
Синоптики рассказали, когда в Крыму потеплеет
В медцентре санатория «Мисхор» бесплатно обследовали пенсионеров и инвалидов Большой Ялты
20-метровое граффити за секунды: Появилось видео создания рисунка на опоре Крымского моста
Новым министром спорта Крыма осталась Торубарова
В этом году крымским волонтерам дали 15 миллионов рублей
В Крыму предложили запретить распространение снюса и насвая
Заботливый керчанин собрал для себя 12 килограммов конопли
Погода в Крыму на 6 декабря: без осадков и тепло до +11