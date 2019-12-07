В Симферополе высадили кедры и можжевельники

СЕГОДНЯ 11:53 2019-12-07T11:53:50+03:00

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В Симферополе начали высаживать зеленые насаждения. Как сообщили в алминистрации крымской столицы, 6 декабря специалисты высадили на полосе проспекта Победы 14 можжевельниковсортов Шлягер и БлюСвид, а также 3 кедра –атласские и гималайский.

- Данные сорта можжевельника вырастают высотой до 50 сантиметров, однако разрастаются в ширину до полутора метров, соответственно, не будут выходить на проезжую часть, - рассказала заместитель директора по зеленому хозяйству муниципального бюджетного учреждения Юлия Елисеева.

Она сообщила, что саженцы передали представители бизнеса в дар городу. Зеленые насаждения высадили на улице Гагарина, 20. Там появилось три рабинии, три абрикоса, 9 кленов, 8 лип и 59 туй.

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ИСТОЧНИК KP.RU