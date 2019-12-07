2019-12-07T13:18:00+03:00
Общество

В Бахчисарае пройдет благотворительный концерт для детей-инвалидов

Ребятам вручат подарки от меценатов
Надежда ДАЦЮК
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Больше 80 детей-инвалидов в этом году примут участие в благотворительном празднике "От сердца к сердцу". Мероприятие приурочено к Междунородному дню инвалидов, сообщили в пресс-службе министерства спорта Крыма.

Концерт пройдет в бахчисарайской спортивной школе №7 8 декабря в 13.00.

Во время концерта на сцене выступят воспитанники спортивной школы №7, многократный чемпион мира в танцах на колясках Игорь Давыдов и другие гости праздника. Собравшихся поприветствует министр спорта Крыма Ольга Торубарова.

Детям-инвалидам также вручат подарки, которые в течение нескольких месяцев готовили учащиеся шести общеобразовательных школ и меценаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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