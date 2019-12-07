В Симферополе не смогли продать здание, которое облюбовали бомжи
В Симферополе не смогли продать на аукционе здание бывшего геолого-разведочного института на проспекте Кирова в Симферополе.
- Статус торгов - несостоявшиеся в связи с отсутствием допущенных участников, - указано на официальной площадке для размещения информации о проведении торгов.
Здание расположено недалеко от Детского парка. Его площадь - 3405 кв. метров. На торги были выставлены также семь подсобных помещений за 232,3 миллиона рублей.
Заявки на участие принимались до 5 декабря, а сам аукцион должен был пройти 9 декабря.
Государственный совет Крыма одобрил отчуждение здания из госсобственности 6 ноября. Затем, 11 ноября, аналогичным распоряжением продажу одобрило и правительство Крыма.
Фактически институт прекратил работу в 2012 году. В настоящее время сооружение простаивает, его облюбовали местные бездомные.
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ИСТОЧНИК KP.RU