2019-12-07T14:35:18+03:00
Общество

В Симферополе не смогли продать здание, которое облюбовали бомжи

Здание бывшего геолого-разведочного института выставляли на торги за 232,3 миллиона рублей
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: yandex.ruФото: yandex.ru
Изменить размер текста:

В Симферополе не смогли продать на аукционе здание бывшего геолого-разведочного института на проспекте Кирова в Симферополе.

- Статус торгов - несостоявшиеся в связи с отсутствием допущенных участников, - указано на официальной площадке для размещения информации о проведении торгов.

Здание расположено недалеко от Детского парка. Его площадь - 3405 кв. метров. На торги были выставлены также семь подсобных помещений за 232,3 миллиона рублей.

Заявки на участие принимались до 5 декабря, а сам аукцион должен был пройти 9 декабря.

Государственный совет Крыма одобрил отчуждение здания из госсобственности 6 ноября. Затем, 11 ноября, аналогичным распоряжением продажу одобрило и правительство Крыма.

Фактически институт прекратил работу в 2012 году. В настоящее время сооружение простаивает, его облюбовали местные бездомные.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Девочка из Севастополя попросила у Путина вернуть папу, задержанного на Украине
В Евпатории планируют создать уникальный реабилитационный детский центр
В Крыму стартовала акция «Студенческий десант РСО»
В Бахчисарае пройдет благотворительный концерт для детей-инвалидов
В Симферополе высадили кедры и можжевельники
В Евпатории задержали наркодилера, который получал по почте марки ЛСД
Погода в Крыму на 7 декабря: до +12 градусов и облачно
Бывшая дача Ахметова на ЮБК достанется "Газпрому"
Аксенов поручил премьер-министру взять контроль над «дровосеками»
В Ялте на набережной закрасили граффити с Путиным
На фестивале «КиВиН» в Сочи выступят две команды КФУ
Украинский депутат попросил США проверить, законно ли в Ялте работает Imax
За смерть пациента врачу Красногвардейской больницы грозит три года тюрьмы
Турист разбился о скалы у подножия мыса Капчик на востоке Крыма
Синоптики рассказали, когда в Крыму потеплеет
В медцентре санатория «Мисхор» бесплатно обследовали пенсионеров и инвалидов Большой Ялты
20-метровое граффити за секунды: Появилось видео создания рисунка на опоре Крымского моста
Новым министром спорта Крыма осталась Торубарова
В этом году крымским волонтерам дали 15 миллионов рублей
В Крыму предложили запретить распространение снюса и насвая
Заботливый керчанин собрал для себя 12 килограммов конопли
Погода в Крыму на 6 декабря: без осадков и тепло до +11