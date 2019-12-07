В Крыму стартовала акция «Студенческий десант РСО»

СЕГОДНЯ 14:32 2019-12-07T14:32:39+03:00

Она проводится в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО»

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Акция «Крымский студенческий десант РСО», организованная по инициативе студотрядов Крымского федерального университета, пройдет в восьми административных районах и шести городах республики.

В Крыму акцию проведут уже в шестой раз. Участие будут принимать студенты структурных подразделений и филиалов КФУ.

- Ее тематическое наполнение будет максимально связано с основными мероприятиями Года памяти и славы, официально объявленным в Российской Федерации, – сказал руководитель Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды» Владимир Кайданский.

Фото: пресс-служба КФУ

Для подготовки добровольцев к выездным мероприятиям проводится Школа, где опытные бойцы делятся с новичками яркими историями из своей волонтерской деятельности. Выездной этап пройдет в конце января – первой половине февраля 2020 года и объединит 120 бойцов студенческих отрядов.

ИСТОЧНИК KP.RU