В Евпатории планируют создать уникальный реабилитационный детский центр

СЕГОДНЯ 16:24 2019-12-07T16:26:25+03:00

За следующий год планируется создать медико-техническое задание и сделать необходимые расчеты

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В Крыму до 2024 года планируют построить уникальный медицинский реабилитационный центр для детей. Базой станут несколько крымских санаториев.

- Мы хотели бы за следующий год выйти на медико-техническое задание, сделать необходимые расчеты. А строительство начать с 2021 года, - сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

По ее словам, пока неизвестна сумма, которая понадобится для строительства центра. Это станет известно после подготовки медико-технического задания. Необходимые расчеты планируется сделать к 1 сентября 2020 года.

Также Вероника Скворцова сообщила, что стоит задача сделать медицинский реабилитационный центр мирового уровня, в котором будут проходить лечение российские дети и приезжие из-за рубежа.

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ИСТОЧНИК KP.RU