Из-за незаконной вырубки деревьев в Симферополе возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 10:27 2019-12-09T10:27:48+03:00

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В Симферополе на улице Ракетной незаконно вырубили деревья. Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, о факте незаконной вырубки насаждений сообщили местные жители.

Сотрудники полиции установили, что деревья снесли без соответствующих разрешений.

- В результате указанных действий бюджету муниципального образования причинен ущерб в размере более 50 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«г» ч.2 ст.260 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния совершены в крупном размере).

Нарушителям грозит штраф до пятисот тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU