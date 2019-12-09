Из-за незаконной вырубки деревьев в Симферополе возбуждено уголовное дело
В Симферополе на улице Ракетной незаконно вырубили деревья. Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, о факте незаконной вырубки насаждений сообщили местные жители.
Сотрудники полиции установили, что деревья снесли без соответствующих разрешений.
- В результате указанных действий бюджету муниципального образования причинен ущерб в размере более 50 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«г» ч.2 ст.260 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния совершены в крупном размере).
Нарушителям грозит штраф до пятисот тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU