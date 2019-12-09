Троих крымчан задержали за нападение на сотрудников ДПС
Троих жителей Ленинского района задержали за нападение на сотрудников ДПС. По информации крымского главка МВД, ночью 8 декабря сотрудники полиции попытались остановить автомобиль, водитель которого мог быть пьян.
На требования об остановке он не отреагировал и попытался скрыться. Для помощи вызвали еще один наряд полиции. Преследуемый автомобиль остановился возле одного из домов. Из машины вышли четыре человека, а из дома - еще несколько пьяных мужчин. Все они стали оскорблять полицейских и угрожать им. Один из сотрудников ДПС выстрелил в воздух.
Завязалась драка, в которой пострадали двое полицейских. Сегодня они госпитализированы, по факту случившегося началась проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU