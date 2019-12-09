2019-12-09T14:34:52+03:00
Общество

Лучшие инженерные решения будут представлены на Всероссийском конкурсе в Крыму

В Крымском федеральном университете пройдет финал пятого Всероссийского инженерного конкурса «ВИК – 2019»
Никита ПОЛЬКО
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Фото: пресс-служба КФУФото: пресс-служба КФУ
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300 участников из 30 российских вузов представят свои проекты на Всероссийском инженерном конкурсе. Финальный этап пройдет в Крымском федеральном университете с 16 по 19 декабря.

Об этом сообщил доцент кафедры радиофизики и электроники Физико-технического института КФУ, исполнительный директор конкурса Александр Нудьга.

- Наша цель – приблизить промышленность к образованию. Студенты и аспиранты могли подать на конкурс работы по 23 направлениям. Это должны быть не фундаментальные исследования, а инженерные разработки, которые могут быть внедрены в производство. В финале участники представят свои проекты для дальнейшего сотрудничества с крупными государственными корпорациями, - пояснил Александр Нудьга.

По словам организаторов, в этом году заявки на заочный этап конкурса подали представители не только России, но и других государств.

- В заочном этапе конкурса приняли участие более тысячи человек из 58 регионов нашей страны, пяти стран мира, пяти госкорпораций и 130-ти вузов. В рамках конкурса будут отобраны лучшие индивидуальные проекты молодых специалистов, образовательные методики и разработки госкорпораций. С этого года ВИК становится «смотровой площадкой» подготовки инженеров в России, - добавил и.о. ректора Крымского федерального университета Андрей Фалалеев.

В этом году промышленным партнером Всероссийского инженерного конкурса выступит госкорпорация «РОСТЕХ». Ежегодно в этом конкурсе также принимают участие «Роснано», «Росатом», Объединенная строительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация.

Свои работы на конкурсе представят и студенты Крымского федерального университета.

- Я считаю, что у ребят есть все шансы занять призовые места. Они неоднократно становились золотыми призерами всемирных конкурсов по химии, биотехнологиям, физике. Поэтому им есть чем заинтересовать потенциальных работодателей - представителей госкорпораций, - подытожил Александр Нудьга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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