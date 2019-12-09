2019-12-09T12:59:07+03:00
Происшествия

Один человек пострадал в ДТП около Феодосии

На Керченском шоссе перевернулась «Газель»
Никита ПОЛЬКО
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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На Керченском шоссе в Феодосии, 7 декабря, в ДТП пострадал один человек, его госпитализировали. По информации крымского МЧС, вечером в районе Дельфинария на Керченском шоссе перевернулась «Газель».

Спасатели достали пострадавшего из авто и передали врачам "скорой", которая доставила его в больницу. Причины аварии выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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